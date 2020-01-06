TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Güven damgası uygulaması e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir...

06.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:29

Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Güven damgası uygulaması e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım" dedi.



Ticaret Bakanlığında, Türkiye'de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesinin güven damgalarını verildiği toplantıda e-ticaret sektörüne yönelik değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızın Türkiye'deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Birliğimizi seçmesi, bizler için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.



"Güven damgası, internetten alışveriş yapmaya çekinen tüketicilerdeki güven eksikliğini azaltacak bir uygulama"



Dijitalleşmenin artık hayatın her alanında olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "E-ticaret de, bu dijital devrimin en önemli itici güçlerinden biri. Milyarlarca tüketicinin ve milyonlarca işletmenin hayatını değiştiren bir yenilik. E-ticaret, tüketicileri yeni ürünlere; satıcılarıysa yeni müşterilere ulaştırıyor. Türkiye'den herhangi bir ürünü İstanbul'daki, Londra'daki, Pekin'deki tüketicilere satabiliyor, Tüketicilerse çok sayıda ürüne kolayca ulaşabiliyor. E-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosu, tüketicilerin refahı artıyor. Yani tüketici de üretici de kazanıyor. Ama Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34'ü internetten ürün ya da hizmet satın almış. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70'in üzerinde. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye'de yüzde 5,3. AB'deyse bu oran ortalama yüzde 9 ve hızla artmaya devam ediyor. Türkiye'nin e-ticaret büyüklüğünde, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var. İşte güven damgası buna güzel bir örnek. İnternetten alışveriş yapmaya çekinen tüketicilerdeki güven eksikliğini azaltacak bir uygulama" şeklinde konuştu.



"Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir"



Güven damgası olan e-ticaret sitelerinin farkını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. Biz bu kapsamda, e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlığımızın Tebliğ'inde yayınladığı şartları taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. İki temel unsura odaklanıyoruz. Birincisi; sitenin teknik altyapısı, asgari güvenlik şartlarını taşıyor mu? İkincisi; sitenin iş süreçleri Tebliğde sıralanan kanunlara uygun mu tasarlanmış? Her iki sorunun cevabı evet ise güven damgasını tahsis ediyoruz. Sitedeki damganın gerçek olup olmadığını merkezden kontrol ediyoruz. Tüketici damganın üzerine gidip tıkladığında güven damgası web sitesindeki doğrulama sayfasına yönlenecek. Bu sayede isteyen herkesin bu damgayı kullanmasının da önüne geçeceğiz. Bu noktada, şunun da özellikle bilinmesini isterim. Bu damganın varlığı, TOBB'un e-ticaret sitesine garantör ya da kefil olduğu anlamına gelmiyor. Taraflar arasında bir uzlaşmazlık olursa, çözüm mercii tüketici hakem heyetleri ya da mahkemeleridir. TOBB'un görevi, güven damgası olan sitelerle ilgili şikayetleri muhatabına ulaştırmak. Oluşturduğumuz şikayet sistemi, bakanlığımıza da açık. Tüketiciler, güven damgası olan e-ticaret sitelerinden daha güvenli alışveriş yapabilirler. Karşılaştıkları sorunların muhatabına ulaştığından ve kişisel verilerinin uluslararası güvenlik standartlarında korunduğundan emin olabilirler." - ANKARA

Kaynak: İHA