TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz'de
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Suat Kandemir, Gediz'i ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Suat Kandemir, Gediz'i ziyaret etti.

İlk olarak Gediz Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol karşıladı.

Gediz temasları çerçevesinde Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından devan eden projeler, yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Hisarcıklıoğlu, Gediz'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, önceki günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine taziyelerini iletti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Gediz'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi hakkında Başkan Hisarcıklıoğlu'na bilgi vererek, Muratdağının güzelliklerini görmesi için turizm merkezine davet etti.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Gediz'den ayrıldı. - KÜTAHYA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz'de
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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