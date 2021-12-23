TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gaziantep'te Borsaların Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın önemine işaret ederek, "Son dönemde maliyetlerimizde ciddi anlamda yükselme var. Bu konuda tedbirlerin alınmasıyla ilgili bakanlarımızla, hükümetimizle görüşüyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) düzenlenen "Borsaların Yıldızları Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, tarım ve hayvancılığın hiçbir devirde değerini yitirmediğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın gelecekte de yıldız sektör olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Yaşamak için tüketmek zorundayız. Bunu karşılayacak da tarım ve hayvancılık sektörüdür. Dünya nüfusu, 8 milyar oldu ve her yıl büyüyor. Nüfus artıkça, orta sınıf büyüdükçe dünya daha çok tüketecek. Doğal afetlerde ekonomik risk anlamında en çok tarım ve hayvancılık sektörü etkilenir. Pandemi döneminde de bunu beraber yaşayarak, gördük. Kendine yeten ülke olmanın önemini de görüldü." dedi.

Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörünün hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğini işaret ederek, TOBB'un söz konusu sektörde önemli çalışma yaptığını ve katkı sağladığını dile getirdi.

Dünyadaki fiyat artışlarına bakıldığında tarım ve hayvancılık ürünlerinin enerjiden daha çok arttığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde maliyetlerimizde ciddi anlamda yükselme var. Bu konuda tedbirlerin alınmasıyla ilgili bakanlarımızla, hükümetimizle görüşüyoruz." diye konuştu.

"Kamu-özel sektör ele ele vererek bu zor günleri rahatlıkla atlatırız"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de son 30 yılda birçok sıkıntılı süreçlerin yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreçlerin hepsini de atlattık. İş insanına karamsarlık kesinlikle yakışmaz. Gerek inancımız gereği gerekse de yaptığımız meslekle ilgili umutsuz olamayız. Karamsar olan insan ne üretebilir ne de üretim yapabilir. Türk iş dünyası olarak bu krizlerin, sıkıntıların hepsini atlatabilecek tecrübeye ve dinamizme sahibiz. Tüm Türkiye'yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyoruz; yeter ki kendimize güvenelim, birbirimizi farklılıklarından dolayı ötekileştirilmeyelim. Kamu-özel sektör ele ele vererek bu zor günleri rahatlıkla atlatırız."

Programa Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile borsa üyeleri katıldı.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra GTB'nin yeni hizmet binası ve Et Borsası'nın açılışını gerçekleştirdi.

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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