- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomimizde olumlu gelişmeler var"

"İlk defa reel sektör ve bankacılar aynı masada buluşmuş oldu"

"Hükümetimize ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti"

"Bankalarımızın reel sektör dertlerini dinlemek için sahaya inmesi bizler açısından çok önemli"

"Devrim niteliğinde 5 yıldır takip ettiğimiz ticari alacak sigortası önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesiyle ilgili mevzuat çıktı"

"Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün aslında devrim niteliğinde 5 yıldır takip ettiğimiz ticari alacak sigortası önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesiyle ilgili mevzuat çıktı" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımlarıyla Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale İlleri Oda/Borsa Başkanları, Üyeleri, Organize Sanayi Bölgeleri Yöneticileri ile İş İnsanları Katıldı.

"Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var"

Toplantı öncesi bir basın açıklaması yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün Tekirdağ'da Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bankalar birliğinin yönetim kurulu katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarını başlattık. 9'uncu toplantıyı da Tekirdağ'da yapıyoruz. Tüm Trakya il ve ilçeleri bir araya geldik. Bankalarımızın da genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları aramızdalar. İlk defa reel sektör ve bankacılar aynı masada buluşmuş oldu. Birazdan iş dünyası olarak sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı doğrudan bankalarımızın üst yönetimlerine paylaşacağız. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankalarımızın reel sektör dertlerini dinlemek için sahaya inmesi bizler açısından çok önemli. Bizlerin dertlerini, sıkıntılarını dinlemek için hep birlikte buraya gelmeleri inşallah Trakya'mız için hayırlara vesile olacaktır. Bu toplantılarla reel sektör ve finans sektör beraber bir arada daha iyi anlayacak ortak çözümler geliştireceğiz. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki sektöründe güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize illettik. İletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörünü ve özelliklede kobilerin finansmana ulaşma imkanlarının açık tutulması bizler için hayati önemli. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsamızdan gelen bizimde Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak hükümetimize ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz piyasaları canlandırmak için ilk adımı atmış oldu. Sonrasında da kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi. Ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK borçlarına atmış ay vadelendirme sağlandı. Ziraat ve Halk Bankası öncülüğünde İş Bankasıyla beraber, Vakıflar Bankasıyla beraber konut kredisi faizleri düşürüldü" dedi.

"Tüm bu önlemler piyasalarımıza moral vermektedir"

Hisarcıkoğlu konuşmasının devamında, "Bir önemli süreçte bugün aslında devrim niteliğinde 5 yıldır takip ettiğimiz ticari alacak sigortası önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesiyle ilgili mevzuat çıktı ki bu özellikle küçük ve orta boy işletmeler için alacaklarının sigorta edildiği bir sistem bugün itibarı ile mevzuatı çıktı. Tüm bu önlemler piyasalarımıza moral vermektedir. Ticareti de desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntılı dönemleri hepsini beraber atlattık" şeklinde konuşarak açıklamasını noktaladı.

"Ülkenin kalkınması, büyümesi için ne yapmamız gerekiyorsa bugün onu konuşacağız"

Daha sonra açıklamada bulunan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise, "Reel sektör ile bankacılık sektörü ülkenin ileriye gitmesi kalkınması, istihdamı ve büyümesi için ne yapmamız gerekiyorsa bugün onu konuşacağız ve tartışacağız. Her iki tarafın eksiği fazlası noksanı daha iyisi nasıl olur onu konuşacağız. Açık yüreklilikle tartışacağız. Toplantının sonunda gerekirse firmalarımız ile birebir görüşeceğiz" diye konuştu.

Basına açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: İHA