TOBB Başkanı: "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüdü, şimdi enflasyonla mücadele zamanı" - Haberler

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TOBB Başkanı: "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüdü, şimdi enflasyonla mücadele zamanı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TOBB Başkanı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere verdi:

"Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü. Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı."

(Mustafa Cenik/ İHA)

TOBB Başkanı: Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüdü, şimdi enflasyonla mücadele zamanı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Gayrisafi, Türkiye, Medya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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