TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomideki Canlanma Henüz İstediğimiz Noktada Değil"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil"

KONYA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir, gider durumunda bir dengelenme başladığı görülmektedir. Ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda da son dönem de atılan adımlarla beraber inşallah bir pozitife doğru son vergi ve ÖTV indirimleri pozitife doğru bir gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği'nin koordinasyonunda, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası işbirliğiyle, reel sektör ile finans sektörü arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve önerilerin paylaşılması amacıyla, istişare toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantı öncesi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ortak düzenlediği ilkini İstabul'da yaptığımız, ikincisini dün Denizli'de yaptığımız Ortak Diyalog Toplantılarının üçüncüsünde Konya'dayız. Bu devam edecek... Bu ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tüm Türkiye sathında yaptığı ilk defa ortak bir program. Böylece reel sektör finans sektör birbirini daha iyi anlayacak, ortak çözümler geliştireceğiz. Bu sıkıntılı süreci hep beraber birlikte atlatacağız" dedi.

"Bizler reel sektör ile mali sektörün aynı geminin yolcusu olduğumuzun bilincindeyiz"

Finans sektörü ve reel sektörün Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler (KOBİ)'e kan akışını sağlayan ana damarlar olduğunu söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla biri kötü durumdayken diğerinin iyi durumda olması da beklenemez. İçinde bulunduğumuz süreçte her iki sektöründe güçlenmesine ihtiyaç vardır. Biz bu kapsamda önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Hüseyin Aydın Başkanım sağ olsunlar, Bankalar Birliği başta olarak onun da büyük çabalarıyla bankalarımız reel sektöre yeni imkanlar sunmaya başladılar. Elbette tüm bunların yanında başka önlemlerin alınmasına da ihtiyaç var. Reel sektörün ve özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkanlarının açık tutulması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda son dönemde kamu bankalarımızın daha aktif olduğunu görüyor, onlarda burada huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler reel sektör ile mali sektörün aynı geminin yolcusu olduğumuzun bilincindeyiz. Birlikte hareket etmek birbirimize destek olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil"

Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler olduğunu aktaran Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir, gider durumunda bir dengelenme başladığı da görülmektedir. Ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda da son dönem de atılan adımlarla beraber inşallah bir pozitife doğru son vergi ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri pozitife doğru bir gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz. Özellikle oda ve borsalarımızdan gelen taleplerimizi ve oda ve borsa başkanlarımızın ilettikleri talepleri hükümetimize ilettik. Sağ olsunlar onlarda duyarsız kalmadılar, vergi ve ÖTV indirimleri gerçekleşti. Bu önlemler piyasalarımıza da moral verdi. Ticareti destekleyen bir açıklamaydı. Biz tüm bu çalkantıların geçici olduğuna da inanıyoruz. Ülkemizin temellerini sağlam olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçten geçerken üretici, tüccar ve sanayicimizin ticaret üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Ben asla hiçbir zaman da karamsar olmadım, olmamda. Son 25 sene de iç ve dış kaynaklı çok kriz atlattık ve hepsi de geçti. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki enseyi karartmayalım, umutsuz olmayalım, saflarımızı sık tutalım. Allah yolumuzu açık etsin diyorum" dedi.

"Reel sektör ile finans sektörü aynı gemideyiz"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ise, "Reel sektör ile finans sektörü aynı gemideyiz. Çok sayıda düzenleme yapıldı. Prensip kararları aldık, bankalar birliği olarak yasal düzenlemeler yaptık. Bunların pratik uygulamalarını bire birle, soru-cevapla bugün Konya'da KOBİ'lerin başkentinde bu işi tartışacağız. Ülkeyi karış karış dolaşacağız. Hep bir şeyin altını çiziyoruz; insan olma nazarında hepimizin eksiği noksanı olabiliyor, zaman zaman farklı davranışlar sergiliyoruz. Ama nihayetinde hepimizin bir tane amacı var, ülkenin bilançosunu büyütmek ülkeye katkı sağlamak bu konuda bütün gayret gösterenlere el birliğiyle finans sektörü olarak bankacılık kesimi olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın konuşmaların ardından istişare toplantısını yapmak üzere protokol üyeleriyle birlikte basına kapalı olan toplantının yapılacağı salona geçti.