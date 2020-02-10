TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomide bir toparlanma başladığı görülüyor"

10.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:02

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığını belirterek, "Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "Kahramanmaraş İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 100 sene önce "Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz" diyerek kurtuluş mücadelesini başlatan, İstiklal harbinin kahraman şehrinin, esarete boyun eğmeyenlerin memleketi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın, Yedi Güzel Adamı'nın, Necip Fazıl'ın, Rıdvan Hoca'nın, Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe'nin ve daha nice kahramanların vatanı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu ecdada layık işler yapmayı diledi.

TOBB olarak deprem bölgesine yaptıkları yardımlara da değinen Hisarcıklıoğlu, Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası hemen harekete geçerek 108 tır dolusu yardım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

En büyük 1000 sanayi firması içinde 10 sene önce Kahramanmaraş'tan 11 firma varken bunun şimdi 25 olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 2 üniversitesiyle bir eğitim üssü olan kentin dondurması, biberi, tarhanası, ahşap oyması ve bakır işleriyle ülkenin marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

2019'un ekonomi açısından zor bir sene olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığı görülüyor. Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil, dışarıya odaklanmalıyız. 2020'de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. İşte bunun için neler yapmamız lazım, bunu istişare etmek için sizlerle bir araya gelmek istedim. Sizlerin sorunlarını ve sıkıntılarını toplayacağım. Yani siz bize ev ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara'da bunlara çalışacağız."

Daha sonra toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA