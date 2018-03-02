TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dünya Ekonomisi İçine Kapanırsa, Allah Korusun Dünyayı Felaket...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin çelik ithaline yüzde 25 ek gümrük vergisi koyacağını açıkladığını belirterek, "Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından düzenlenen "Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği" konulu istişare toplantısına katıldı. Yenişehir Büyük Kulüpte düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, geçen yıl başlatılan istihdam seferberliğine değinerek, "Türk özel sektörü için bu gurur madalyasıdır. Geçen yıl dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını yaptık. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere'nin bir yılda işe aldığı işçiden daha fazlasını biz aldık. 1,5 milyon kişi geçen yıl işe başladı. Nasıl bu topraklar için şehit olmasını biliyorsak, seferberlik oldu mu hemen başımızı aşıp koşuyoruz" dedi.

"Dünya ekonomisi içine kapanırsa felaket bekliyor"

Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bizim en yakın limana ulaşımımız burası. Filyos Limanı olursa buradaki gerek ihracat, gerek ithalata büyük katkı sağlayacaktır. Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10. çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Eğer bu şekilde dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler" diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de, Türkiye'nin elde ettiği ekonomik güce değinerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütebilmelerinin en büyük sebebinin bu güç olduğunu söyledi. Şahin, "Biz şu anda Türkiye olarak askerimizle sınırlarımızı korumak için orada mücadele ediyoruz. Çok şükür hilal oluştu ve buna bir yıldız lazım. Kahraman Mehmetçiğimiz o yıldızı mutlaka takacaktır. Ancak ordumuzun, polisimizin ülkenin savunması için güçlü olabilmesi için o ülkenin ekonomisinin de güçlü olması gerekir. Ekonomisi zayıf olan bir ülke şuan Türkiye'nin mücadele ettiği o mücadeleyi yapamaz" dedi.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eski TBMM Başkanı Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, KTSO Başkanı Tuncay Özcan, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Refik Polat, KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu üyesi Kamil Güleç, oda başkanları ve iş adamları, toplantı salonunda KBÜ TOBB Teknik Bilimler Yüksek Okulunun açılışını yaptı. - KARABÜK