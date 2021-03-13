TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

13.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:34

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür evlat nöbetinde olan aileleri kaldıkları otelde ziyaret etti.

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür evlat nöbetinde olan aileleri kaldıkları otelde ziyaret etti.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki esnaf temsilcileri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde 558 gündür evlat nöbetinde olan aileleri kaldıkları otelde ziyaret etti.

Ziyarette ailelerle tek tek ilgilenen Hisarcıklıoğlu'a aileler sorunlarını anlatırken, Hisarcıklıoğlu ailelere sabır dileyerek, her zaman desteklerinin ailelerle birlikte olduğunu aktardı.

"Annelerin sessiz çığlıklarına ses olanlara selam olsun"

Ailelerin direnişine destek olmak için Diyarbakır'a gelmişken ziyaret ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "558 gündür evlat nöbetinde olan annelerimizle Türkiye'nin birçok noktasında gelen vatandaşlar ziyaret ediyorlar. İnşallah evlatları için annelerimiz döktüğü gözyaşı sevinç gözyaşına döner diye ümit ediyorum ve dua ediyoruz Allaha. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan selam olsun diyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler bir süre ailelerle görüştükten sonra otelden ayrıldı. - DİYARBAKIR

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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