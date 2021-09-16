TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Daha müreffeh bir Türkiye için hep beraber kenetlenmeliyiz"

2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Daha müreffeh bir Türkiye için hep beraber kenetlenmeliyiz" dedi.

Cacabey meydanında düzenlenen etkinliklerde konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve zanaatkarın ahilik kültür ve geleneğine yakışır kutlanmasının attığı temelin ve bu külliyede el emeği göz nuru olan esnaf ve zanaatkarımızın 81 ilden gelen değerli birlik başkanlarımızın, oda başkanlarımızın vermiş olduğu desteklerle bu güzel külliyenin yapılmasında katkımız oldu. İnşallah büyüterek bunu bütün Kırşehir'e, Kırşehir ekonomisine bir gelir kaynağı sağlayacak" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Bizim için ahilik kültürünün yeri bambaşkadır. Çünkü ahilik camia olarak bizlerin köküdür. Dünyadaki ilk meslek örgütlenmesidir. Bugün üyelerimize verdiğimiz hizmetlerin bir çoğu geçmişte ahi ocağının yaptığı işlerinin bu güne yansımasıdır. Bugün dünyada özel sektörün çatısını oluşturan oda sistemlerimiz tarihimizdeki ahiliğin günümüzdeki tezahürüdür. Ahilik kültürünü iyi tanımalıyız, tanıtmalıyız. Bu değerlerin her biri iş hayatında kalıcı başarı için vazgeçilmezdir. Daha müreffeh bir Türkiye için hep beraber kenetlenmeliyiz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri