TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(D-8 ülkeleri) Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ortamına ihtiyacımız var"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, neredeyse tamamı Müslüman ülkelerden oluşan D-8 üyesi ülkelerin 1,5 trilyon dolara yakın ihracat yapmayı başardıklarını belirterek, "Ancak, birbirimizle ticaretimiz sadece 110 milyar dolar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, neredeyse tamamı Müslüman ülkelerden oluşan D-8 üyesi ülkelerin 1,5 trilyon dolara yakın ihracat yapmayı başardıklarını belirterek, "Ancak, birbirimizle ticaretimiz sadece 110 milyar dolar. Bu yeterli değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı "D-8 İş Forumu" toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıya Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen de katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kadın girişimciliğini geliştirmeye çalışan kadınların her zaman güçlü bir savunucu olduğunu hatırlatarak, Pekcan'ın aynı zaman uzun yıllar TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun liderliğini üstlendiğinin de altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, gelişmekte olan Müslüman ülkeler arasında işbirliği fikrinin Necmettin Erbakan tarafından 24 yıl önce önerildiğini anımsatarak, 24 yıl aradan sonra D-8 Organizasyonun geliştiğini ve Türkiye ile katılımcı ülkeler arasındaki ilişkilerin derin ve güçlendirilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, D-8 ülkelerinin 1 milyardan fazla nüfusunun refahının ekonomik güce bağlı olduğunun altını çizerek, D-8 üyesi ülkelerin 4 trilyon dolar civarında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ürettiğine vurgu yaptı. D-8 ülkeleri olarak 1,5 trilyon dolar civarında ihracat yapmayı başardıklarını dile getirerek, "Ancak, birbirimizle ticaretimiz sadece 110 milyar dolar. Bu yeterli değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Bu anlaşmaya üye ülkelerimizin tam katılımının olması gerekiyor. Daha iyi bağlantı için daha iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiyacımız var. Bu, ülkelerimiz arasındaki vizesiz seyahati kapsamalıdır. Bu nedenle hükümetlerimizin sorumluluklarına ek olarak D-8 Ticaret Sanayi Odası'na (TSO) çok önemli bir yükümlülük getirmektedir. Bunun D-8 bünyesindeki özel sektörün tek çatı kuruluşu olduğunun bilincinde olmalıyız" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin kurulduğu günden beri D-8'e ayrı bir önem verdiğini aktararak, Ekim 2017'de İstanbul'da 9. D-8 Zirvesi'ni gerçekleştirerek Teşkilat Başkanlığını devraldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Başkanlığını yaptığı D-8 TSO'da görevini devretme zamanının geldiğini belirterek, görevini Şeyh Fazle Fahim'e, "D-8 TSO başkanlığını teslim etmekten gerçekten onur ve memnuniyet duyuyorum. İhtiyacınız olduğunda desteğim her zaman mevcut olacaktır. Tüm D-8 ulusal odalarının desteklerini vermeye devam edeceğinden eminim. İnşallah bu pandemi kısa sürede sona erecek ve toplantılarımızı ve iş etkinliklerimizi yüz yüze yapacağız. Size iyi şanslar ve büyük başarılar diliyorum" ifadeleriyle devretti.

Toplantıya ayrıca, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) Başkanı Sheikh Fazla Fahim, D-8 Genel Sekreteri Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Samguaga, Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Shahriar Alam, FBCCI Başkan Yardımcısı Muntakim Ashraf, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı Ibrahim Mahmoud El Araby, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Shinta Kamdani, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Mohammad Reza Karbasi, Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) Başkanı Tan Sri Datuk Ter Leong Yap, Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) Başkanı Hajiya Saratu Iya Aliyu, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkanı Nasser Hyatt Magoo da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı