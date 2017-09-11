TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorlu'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Türkiye'den bir çok ürün bu şekilde tescil altıktan sonra ürünlerimiz dünya çapında marka hale gelecek. Bugün 10 lira kazanıyorsak yarın 100 lira kazanacağız. Marka olmadan para kazanmak mümkün değil." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Keşan ilçesinde düzenlenen Dünya-Türkiye-Trakya Ekonomisinden Beklentiler ve Ekonomiye Genel Bakış" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Hamzadere Bölgesi'nin her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.



Edirne'nin en verimli tarım alanlarının Trakya bölgesinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bölgenin Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 35'ini karşıladığını, bölgenin ticaret yolları üzerinde oluğunu, 10 yıl sonra tanınamayacak kadar çok gelişeceğini vurguladı.



Bir kişiye bile iş imkanı sağlamanın insanı inanılmaz mutlu ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsanın da bu aşk ve şevkle çalışmasını temenni etti.



"Marka olmadan para kazanmak mümkün değil"



Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın önemine değinerek marka olmadan başarılı olmanın mümkün olmadığını söyledi.



Türkiye'de üç ürünün Avrupa'da tescil olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bir tanesi Gaziantep baklavamız, artık kimse kullanamıyor. İkincisi Malatya'nın kayısısı, üçüncüsü ise bizim Kayseri'nin pastırması. İnşallah Türkiye'den bir çok ürün bu şekilde tescil altıktan sonra ürünlerimiz dünya çapında marka hale gelecek. Bugün 10 lira kazanıyorsak yarın 100 lira kazanacağız. Marka olmadan para kazanmak mümkün değil. Şehrimizi ve bölgemizi markalaştırmak, daha fazla para kazanmanız oda ve borsalarımızın görevidir. Allah razı olsun burada bunu yapıyorlar." şeklinde konuştu.



"Tehlikeli mesleklerde çalışanlara ehliyet alın"



Hisarcıklıoğlu, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara ehliyet alınması zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı.



"Yanınızda çalıştırdığınız kişiye ehliyet almak mecburiyetindesiniz" diyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Almazsanız, ocak ayından bu yana günlük 574 lira ceza ödersiniz. Ne Mustafa'nın, ne İbrahim'in ne de Rıfat'ın yapabileceği bir şey kalmaz, kusura bakmayın. Çok tehlikeli ve tehlikeli mesleklerde çalışanlarınıza bu ehliyeti almanız lazım. Eğitim veriyorlar, bedava imtihan yapıyorlar. Yanınızda çalıştırdığınız kardeşlere bu ehliyeti alırsanız bir yıl boyunca yüzde 19,5 olan SGK pirim payını da ödemiyorsunuz devlete. Size artı bir kazanç geldi haberiniz olsun."



"Tek şart var birlik ve beraberlik"



Hisarcıklıoğlu, iş yapan insanların sıkıntılarının sıkıntılarının olabileceğini önemli olanın bu sıkıntıları aşmak için birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurguladı.



Tüm sıkıntıları aşacak güçte olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini, "İş yapan adamın sıkıntıları tabii ki olur ama bunları aşacak güçteyiz. Tek şart var birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman hepsini aşarız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Fikrinden, zikrinden, ırkından, siyasi görüşünden birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin, hatasız insan olmaz, önemli olan birbirimize sevgiyle bakmak. Böyle yaparsak aşamayacağız sorun kalmaz" diye tamamladı.



Konuşmanın ardından vergi rekortmenlerine ödülleri verildi.



Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilçe kaymakamları, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.