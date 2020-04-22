TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir"
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23 Nisan, Türkiye, Güncel

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu belirterek, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir" dedi.

22.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:18
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu belirterek, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıl dönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutluyoruz. Bize bu gururu yaşatan, aydınlık geleceğimizin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimize minnet duyuyoruz. 'Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel ve anlamlı günün asıl coşkusunu da gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bırakmıştır. Kurtuluş Savaşının hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi, biz iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz. Özellikle de ülkemizin ve tüm dünyanın korona virüs salgını ve ekonomik etkilerine karşı çare aradığı bu süreçte, Türk iş dünyası olarak çalışmayı ve üretmeyi devam ettireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını can-ı gönülden kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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