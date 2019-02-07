TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çelik İthalatına Getirilen Vergiyi Hakkaniyetli Bulmuyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına getirdiği verginin iki ülke arasındaki ittifak ruhuna uygun olmadığını ve demir çelik ihracatını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türk ve ABD iş dünyası temsilcileri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye için ABD, ABD için de Türkiye'nin önemli olduğunu, yaklaşık 70 yıldır NATO şemsiyesi altında birlikte sorumluluk üstlendiklerini, uluslararası güvenlik sorunlarına karşı birlikte mücadele ettiklerini anımsattı. Hisarcıklıoğlu, 'ticaret savaşları' kavramının tekrar gündeme gelmiş olmasının iş dünyasını rahatsız ettiğini belirtti. 2010-2017 yılları arasında Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı ticarette ABD'nin ticaret fazlasının yaklaşık 55 milyar ABD doları olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Buna rağmen ABD yönetimi Türkiye'den çelik ithalatına ilk aşamada yüzde 25, daha sonra da ilave yüzde 25'lik vergi getirdi. Tüm bunları hakkaniyetli bulmuyor ve aramızdaki ittifak ruhuna uygun görmüyoruz. Bu uygulama, 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ABD'ye ihracatında GSP uygulamasının önemine değinerek, iki ülke arasındaki ihracatın yaklaşık yüzde 20'sinin bu kapsamda olduğunu, GSP'nin gözden geçirilme sürecinin ilişkilere zarar vermeyecek şekilde sonuçlanmasını umduklarını ifade etti. Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, ABD iş dünyasından bu konularda destek isteyerek, "Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerimize sahip çıkalım. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde köprü olma konumumuzu koruyalım" dedi.

"Türkiye ile ABD arasındaki ticarette katedilecek çok önemli mesafelerin önümüzde durduğunu görüyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı konuşmada, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin belli dönemlerde bazı dalgalanmalar yaşadığının altını çizerek, gerçek pusulalarının Türk ve Amerikan iş dünyasının ortak vizyonu ve ortak iş yapma potansiyeli olduğunu söyledi. ABD ile mevcut ekonomik ilişkileri geliştirmek konusunda heyecan ve iyimserliklerini koruduklarını vurgulayan Bakan Pekcan şunları söyledi:

"Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış oldukları telefon görüşmelerinde aramızdaki ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması yönünde bir mutabakat sağlamışlar. Bugünkü ticaret hacmimiz 20 milyar dolar. Demek ki çok hızlı almamız gereken bir yol var önümüzde. Burada da birbirimizle elele vererek ileriye doğru yol alacağız. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerine baktığımızda katedilecek çok önemli mesafelerin önümüzde durduğunu görüyoruz. Bu mesafelerin alınmasında ülkemizde faaliyet gösteren bin 800'ü aşkın ve toplam yatırımı 11.7 milyar dolara varan ABD firmalarının bize destek olmasından, ülkemize güvenmesinden memnuniyet duyuyoruz."

"Tarım birçok gelişmekte olan ülkede yoksulluktan kurtulmanın önemli bir yöntemi"

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı David MacLennan ise Türkiye ve ABD'nin uzun süredir ticaret yaptığını vurgulayarak, "Böyle bir gelenek var. Vatandaşların ve şirketlerin refahı yatırıma ve iş olanaklarının artırılmasına bağlı" dedi.

Kalkınma ve ekonomik büyümede iş dünyasının bir katalizör rolü oynadığını belirten MacLennan, "Örneğin tarım sektöründe çalışan şirketler kırsal kesime yatırım yapıyorlar. Tarım birçok gelişmekte olan ülkede yoksulluktan kurtulmanın önemli bir yöntemi. Biz şehirleşme eğilimini de tersine çevirip tarımsal üretimi arttırabiliriz. Bu yüzden iki ülke arasında derin ve güçlü ekonomik ilişkileri desteklemek ve her zaman birbirimize ve paydaşlarımıza bu ilişkinin önemini hatırlatmamız gerçekten gereklidir" şeklinde konuştu.

ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de Türk-Amerikan ilişkilerinin gergin olduğu dönemlerde US Chamber olarak Washington'da Türk şirketlerinin görüşlerini gündeme getirdiklerini (demir çelik için vergi konusu) söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da Türkiye'nin bakış açısını ortaya koyduğunu, aynı zamanda en zor dönemlerde en üst düzeyde Amerikan şirketlerinin de Türkiye'deki sorunlarıyla ilgilendiğini belirten Choksy, Hisarcıklıoğlu'nun ticari ilişkinin korunmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şahitliğinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Choksy tarafından 2019 yılı Eylem Planı'na ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA