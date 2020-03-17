TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çanakkale zaferi, vatan aşkı konusunda tarihe yazılmış en büyük... TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır" ifadelerini kullandı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Hisarcıklıoğlu mesajında Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık adına 'geri dönmeyi asla düşünmeyen' kahraman askerlerimizin tarihe attığı en büyük imza olduğunu söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden verilen çok büyük bir kurtuluş mücadelesinin, vatan aşkı ve bağımsızlık inancı ile başarıya ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu mücadeleye hayatlarını veren herkese şükran borçlu olduklarını dile getirdi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun mesajı şu şekilde:



"Yüce Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün onların sayesinde başımız dik ve gururla dünyaya bakıyoruz. Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır." - ANKARA

Kaynak: İHA