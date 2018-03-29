TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarına ilişkin, "Yüksek büyüme hedefimize ulaşarak, kriz beklentisinde olanların beklentilerini boşa çıkarttık." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin yıllık yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünyada gıptayla bakılan bir ülke haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ülkenin, G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi olduğuna, OECD içinde ise 2. konuma yükseldiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarının ülkeye moral verdiğini, iş alemi için umut ve güven kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yüksek büyüme hedefimize ulaşarak, kriz beklentisinde olanların beklentilerini boşa çıkarttık. Olumsuz beklentilerini ve tahminlerini boşa çıkartmak suretiyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kurumlardan özür dilemiyoruz. Tüm bu tezviratlara kulağımızı tıkadık, ileriye bakarak yeni bir başarı hikayesi yazdık."

Türk müteşebbislerinin, karşısına çıkarılan her olumsuzluğa, dışarında gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğini, Türkiye'nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu dünyaya bir kez daha ispatladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, yüksek büyümeyle birlikte Türkiye'nin özel sektör-devlet iş birliğiyle tüm engelleri aşabildiğini gösterdiğini ve dünyaya çok güçlü mesaj verdiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, hükümetin, hayata geçirdiği tarihi desteklerle oda ve borsa camiasının öncülük ettiği TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu kanalıyla hayata geçirilen 250 milyar liralık reel sektör kredi kefaletinin, çarkların yeniden dönmesini sağladığını belirtti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene, 'Türkiye'ye güvenen kazanır' demiştik. Gerçekten de ülkemiz kendisine güvenenleri yanıltmadı. Türkiye'ye güvenip yatırıma ve üretime devam edenler kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Türkiye hedeflerine ulaşmayı, küresel bir güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek. Türk iş dünyası olarak daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla bu büyümeyi devam ettirmeye kararlıyız."