TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bir Dünya Rekoru Kırdık (2)

KEŞAN'DA VERGİ ÖDÜL VE TESCİL TÖRENİNE KATILDI



TTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'nin Keşan İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Hamzadere Bölgesi Vergi Ödül ve Tescil Töreni'ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, Trakya Bölgesi'nin en verimli tarım alanlarının Edirne'de olduğunu belirterek, ticaret yolları üzerinde olan bölgenin Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 35'ini karşıladığını ve 10 yıl sonra tanınamayacak kadar çok gelişeceğini söyledi.



Markalaşmanın önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, marka olmadan başarılı olmanın mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'de üç ürünün Avrupa'da tescilli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bir tanesi Gaziantep baklavamız, artık kimse kullanamıyor. İkincisi Malatya'nın kayısısı, üçüncüsü ise bizim Kayseri'nin pastırması. İnşallah Türkiye'den bir çok ürün bu şekilde tescil altıktan sonra ürünlerimiz dünya çapında marka hale gelecek. Bugün 10 lira kazanıyorsak yarın 100 lira kazanacağız. Marka olmadan para kazanmak mümkün değil. Şehrimizi ve bölgemizi markalaştırmak, daha fazla para kazanmanız oda ve borsalarımızın görevidir" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara ehliyet alınması zorunluluğunun getirildiğini hatırlatarak, "Almazsanız, Ocak ayından bu yana günlük 574 lira ceza ödersiniz. Ne Mustafa'nın, ne İbrahim'in ne de Rifat'ın yapabileceği bir şey kalmaz, kusura bakmayın. Çok tehlikeli ve tehlikeli mesleklerde çalışanlarınıza bu ehliyeti almanız lazım. Eğitim veriyorlar, bedava imtihan yapıyorlar. Yanınızda çalıştırdığınız kardeşlere bu ehliyeti alırsanız bir yıl boyunca yüzde 19,5 olan SGK pirim payını da ödemiyorsunuz devlete. Size artı bir kazanç geldi haberiniz olsun" dedi.



SIKINTILAR BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA AŞILACAK



Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasındaki sıkıntıların birlik ve beraberlik ruhuyla aşılacağını belirterek, "İş yapan adamın sıkıntıları tabii ki olur ama bunları aşacak güçteyiz. Tek şart var birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman hepsini aşarız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Fikrinden, zikrinden, ırkından, siyasi görüşünden birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin, hatasız insan olmaz, önemli olan birbirimize sevgiyle bakmak. Böyle yaparsak aşamayacağız sorun kalmaz" dedi.



Hisarcıklıoğlu'nun konuşmanın ardından vergi rekortmenlerine ödülleri verildi. Ödül törenine, Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilçe kaymakamları, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



