TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aydın'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 2017'de 681 bin üyelerinin finansman bulmasına yardımcı olduklarını belirtti.

Aydın Ticaret Odasının (AYTO) yeni hizmet binasının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, kentin istiklal mücadelesinin meşalesini yakan şehir olduğunu söyledi.

Aydın'dan Afrin'de görev yapan askerlere gönderilen kuru incirler için iş adamlarına teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, AYTO'nun Avrupa'daki ticaret odaları gibi hizmet verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin en zengin bölgelerinden birinin Aydın olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bitkisel üretim içinde Aydın ilk 10'da yer almaktadır. İncir ve kestane üretiminde birinci, zeytin, pamuk enginar ve çilekte ise ikinci." dedi.

Aydınlı girişimcilerin dünyaya açılması için havaalanının önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Aydın Çıldır Havaalanı'nın şehre kazandırılması için çalışma yaptıklarını aktardı.

Odalar ve borsalarda yapılan yeniliklerden bahseden TOBB Başkanı, "Artık bütün odalarımız borsalarımız online sisteme geçti. Bütün hizmetlerimiz evden, işten yapılabilecek. Son bir aydır bu uygulama devam ediyor. TOBB olarak dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Ayrıca bizim oda ve borsalar olarak odalarımızın tek durak olması talebimiz vardı. Bunu da gerçekleştirdik. Artık şirket kuracaksanız 7 kapı gezmeyeceksin." ifadesini kullandı.

"681 bin üyemize katkımız olmuş"

Özel sektörün 2017'nin başında en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak üyelerine 5 milyar kredi imkanı çıkardıklarını kaydetti.

Bundan sonra kredi arayışlarına KOSGEB'le devam ettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"KOSGEB'den 50 bin lira faizsiz, 3 yıl vadeli ve 1 yıl ödemesiz krediden 290 bin üyemizi faydalandırdık. Bu da bitince Kredi Garanti Fonu'ndan da 221 milyar liralık krediye üyelerimize kefil olduk. Dünyada hiçbir yerde odalar üyesine bizim kadar hizmet vermiyor. Bu 3 mekanizmayla 2017'de toplam 681 bin üyemizin finansman bulmasına yardımcı olduk."

Özel sektör olarak devletten 140 milyar lira KDV alacakları olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, hükümetle anlaştıklarını ve bunun belirli taksitlerle ödeneceğini, bu paranın sektöre girmesiyle ekonominin canlanacağını bildirdi.

"Türk özel sektörünün 'Baş Efesi'

AYTO Başkanı Hakan Ülken ise yeni binayı yaparken Aydınoğlu Beyliği ve Tralles Antik Şehri'nin mimarisinden esinlendiklerini aktardı.

Binanın yapımında tek kuruş faiz kullanılmadığına işaret eden Ülken, göreve geldikleri gün odanın kasasında bulunan paranın hala mevcut olduğuna değindi.

Hisarcıklıoğlu'nun Aydın ve Türk ekonomisi için çok çalıştığını dile getiren Ülken, TOBB Başkanını Türk özel sektörünün "Baş Efesi" olarak nitelendirdi.

Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Aydın Valiliğini, Aydın Ticaret Borsasını ve Aydın Sanayi Odasını ziyaret etti.