TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artırılmalı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artırılmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde artırılması, işletmelerin ise sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde artırılması, işletmelerin ise sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından 2022 asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı. Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

 MGK'dan 'ekonomi hedefi' vurgusu

MGK'dan "ekonomi hedefi" vurgusu

 Türkiye'de 24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title