TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj ile görüştü

18.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balkan Odalar Birliği (ABC) Genel Kurulu için geldiği Arnavutluk'ta bir dizi temasta bulundu.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (UCCIAL) temsilcileri ile görüştü.

Görüşme sonrasında AA'ya değerlendirmede bulunan Bakan Denaj, TOBB heyetinin ziyaretinin ticaret odaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği olanaklarının değerlendirmesi noktasında önemli olduğunu söyledi.

Gelecek yıl iki ülke işletmelerinin doğrudan iletişimi için bir platform kurmayı hedeflediklerinin kaydeden Denaj, "Türk şirketleri Arnavutluk'a gelebilir ve buradaki önemli sektörlerde fırsatları değerlendirebilir." dedi.

Arnavutluk'ta 500 civarında Türk işletmesi bulunduğunu ve toplantıda Türk işletmelerinin karşılaştığı zorlukları da ele aldıklarını anlatan Denaj, hükümet olarak Türk işletmelerin sorunlarını zamanında çözmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Hükümetin teşvik politikalarının Türkiye dahil tüm yabancı yatırımcılara sunulduğunu belirten Denaj, Türk ve Arnavut halklarının da yakınlığı ve deneyimlerine bakıldığında bu teşviklerin daha da fazla kullanılabileceğini söyledi.

Denaj, TOBB heyetini turizm, tarım, yedek parça imalatı, tekstil endüstrisi gibi alanlardaki yatırım imkanları hakkında da bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Hisarcıklıoğlu: "Arnavutluk'un geleceği çok parlak"

Hisarcıklıoğlu da Türk ve Arnavut iş dünyasının katılımıyla yapılacak toplantının Arnavutluk'taki deprem nedeniyle iptal edildiğini, ancak bu toplantıyı en yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakan Denaj ile özellikle stratejik yatırımların teşviki noktasında verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyasının Arnavutluk'taki stratejik yatırımların farkına varması için kendisinden bir bilgi aldık. Arnavutluk'un geleceği çok parlak. Türk iş dünyası olarak Arnavutluk'ta kardeşlerimizle beraber olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, ziyaret kapsamında TOBB ile UCCIAL arasında Türk-Arnavut Ortak Ticaret Sanayi Odası Forumu kurulması için iyi niyet mutabakatı imzaladıklarını aktardı.

Bu arada, ABC Genel Kurulunda Kosova Ticaret Odasının da bu organizasyona katılımı oy birliğiyle kabul edildi. ABC dönem başkanlığı, 2020 yılında Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e geçecek.

Kaynak: AA