TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz ve kazanacağız. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen "2021-2022 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni"nde öğrencilere verdiği "Gençlere girişimcilik fikirleri" konulu dersteki konuşmasında, kente değer katan işlere imza attıkların söyledi.

Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Hatırlayın, 100 yılda nereden, nereye geldik. Bir ülke düşünün, yiyecek ekmeği yok, savaştan harap çıkmış, sanayi devrimini ıskalamış, sermayesi, üretecek makinası, eğitimli iş gücü yok. Toprağı işleyecek traktörü yok. Dil bilen insanı yok ama neyi var, müthiş bir azmi var. İşte bu nedenle sizden azimli olmazını istiyoruz. Bu vesileyle, yarında ölüm yıl dönümü olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, bölününce herkesin kaybedeceğine işaret etti.

Öğrencilere aralarında ihtilafları değil ittifakları, husumetleri değil, muhabbeti güçlendirmelerini isteyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin aranıza girmesine, etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmeyin. Sakın ha sakın, kimseyi ötekileştiremeyin. 'Benim fikrimden değil' diye dışlarsak biz kaybederiz. Allah isteseydi hepimizi aynı yaratırdı. Niye, düşünelim diye. Düşünen insan farklıdır. Allah da böyle tavsiye ediyor. İnsan olmak yani şerefli varlık olmak düşünmekten geçer. Ortak akılda birleşenler kazanıyor. Bu ülkenin her bir akla ihtiyacı var. Bir olacağız, beraber olacağız. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz ve kazanacağız. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum."

"Birbirinizi, eksiği ve noksanıyla sevin"

Birlikteliğin ve ortak aklın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Genç kardeşlerimize güveniyoruz. İnsan olmanın erdemliği birbirinizi sevin. Eksiği ve noksanıyla sevin. Eksiksiz Allah. Ben size inanıyorum. Müthiş avantajlısınız, bunu değerlendirin. Birçok yerde bir sürü hemşehriniz var. Demek ki bu toprağın insanı başarılı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Vali Hüseyin Öner ise gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin temel özelliklerine bakıldığında, bunların her alanda bilgi ve teknolojiye sahip ülkeler olduklarını anlattı.

Ardahan Üniversitesinin de bu alanda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Öner, "Biz de bu gerçek ve anlayışla hareket ediyoruz. Ardahan Üniversitesi, gelişimi sürdüren ve kendini gelişmede ispat etmeye çalışan bir üniversitedir. Öğrencilerimiz burada hem bilgiyi elde edecek hem bu elde ettiği bilgiyi insanlığın huzuru ve refahı için kullanacak." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de Ardahan Üniversitesinin yakında 14 yaşına gireceğini hatırlatarak, "Üniversitenin başındaki yıllar, gelecekte başarısını doğrudan belirleyici olacak. Bölgenin gelişimi için doğru işler yapmanın gayreti ve kararlılığı içindeyiz. Ardahan, havası, suyu ve toprağı ile Türkiye'nin en temiz illerinden biridir. Ardahan bu avantajlarıyla önümüzdeki yıllarda yaşanabilir illerden biri olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Biber, Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora cübbesi giydirildi.

Programa, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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