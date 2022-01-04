100'ÜNCÜ YILINDA ADANA EKONOMİ ZİRVESİ

ADANA (DHA) - Kentte özel bir otelde düzenlenen '100'üncü Yılında Adana Ekonomi Zirvesi' etkinliğine Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve kurum yetkilileri katıldı. Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü günün anlam ve önemini dair açılış konuşmalarını yaptı.

'EKONOMİ VE SANAYİ YÜZDE 12 BÜYÜDÜ'

Oda başkanlarının ardından kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, pandemi nedeniyle küresel milli gelirin yüzde 3, küresel ticaret hacminin yüzde 8 küçüldüğünü belirterek, '2020, tüm dünya için kayıp sene olmuştu. 2021 ise bu kayıpların kısmen telafi edildiği, bir onarım senesi olarak geri kaldı. 2022'de eğer pandemi kaynaklı yeni bir olumsuzluk karşımıza çıkmazsa, salgın öncesi üretim ve ticaret seviyeleri yakalanacaktır. Küresel milli gelir de tarihte ilk defa 100 trilyon dolara ulaşacaktır. Ülkemiz ekonomisi ve sanayimiz, 2021 yılı ilk dokuz ayında yüzde 12 oranında büyüdü. İhracatımız, geçen yıla göre yüzde 33 oranında artışla 225,4 milyar dolara ulaştı ve tarihi bir rekor kırmış oldu. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay da, ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. İnşallah bu sene için de 250 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Adana'da, geçen sene 1,9 milyar dolar olan ihracatını 2,5 milyar dolar seviyesine yükselterek, ayrı bir rekor kırmış, en çok ihracat yapan şehirler arasında yer almıştır' dedi.

Son olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Vali Süleyman Elban ise Adana'nın kurtuluş mücadelesi ve ekonomik yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.