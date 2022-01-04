TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı

ADANA (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ara buluculuğun önemine dikkat çekerek, "Şu an ülke genelinde ara buluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu" dedi.

Kentte yapılan Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı ve Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bazı milletvekilleri, oda başkanları ile kurum yetkilileri katıldı. Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, açılış konuşmasında ara buluculuğun iş dünyası için önemli çözüm merkezi olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Adana Sanayi Odası olarak TOBBUYUM iş birliğiyle ara buluculuk faaliyetlerine bölgemizde Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak başlıyoruz" dedi.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Çiçek ise projenin önemini vurgulayarak, ara buluculuğun ülkeye geliş sürecini anlattı.