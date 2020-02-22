TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da

22.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:03

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar' toplantısına katılmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak amacıyla Afyonkarahisar'a geldi.



Afyon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar isimli toplantıya katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na; Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyon Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve beraberindeki heyet katıldı.



Afyon'a yapacak çok iş var



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Afyonkarahisar'ın ülke ekonomisine gerek hizmet sektöründe gerekse üretim anlamında çok büyük hizmet verdiğini söyledi. Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Belediye Başkanımız seçildiğinden bu tarafa benim de ilk ziyaretim. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah utandırmasın, yapacak çok iş var. Yapacak çok iş var, Afyon'a ne kadar hizmet etsek yetmez çünkü Afyon'un ufku açık Afyon'u ne kadar para kazanırsa Türkiye o kadar zengin olur. Afyonkarahisar ülke ekonomisine gerek hizmet sektöründe gerekse üretim anlamında çok büyük destek veriyor" dedi.



Daha sonra Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaretinde konuşan Hisarcıklıoğlu, okulun yapımında katkısı olanlara teşekkür etti. Okulu kendisinin yapmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası bir milyon 500 bin lira verdi. Türk iş dünyasının katkılarıyla yapıldı. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.



Hisarcıklıoğlu daha sonra okulu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet edip, kitap hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA