: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Afyonkarahisar'da

22.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini, Afyonkarahisar Ticaret Borsası ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaretinde konuşan Hisarcıklıoğlu, okulun yapımında katkısı olanlara teşekkür etti.

Okulu kendisinin yapmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası bir milyon 500 bin lira verdi. Türk iş dünyasının katkılarıyla yapıldı. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Daha sonra Hisarcıklıoğlu, okulu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet edip, kitap hediye etti.

Kaynak: AA

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