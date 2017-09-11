TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyada hiçbir malın fiyatı son 10 yılda tarım ve hayvancılık ürünlerinin arttığı kadar artmadı." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesislerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kırklareli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Kırklareli'nin Trakya'nın göz bebeği olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Trakya'da tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu vurguladı.



Trakya'nın hayvancılıkta üretim üssü bir yer olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu bölge tarım ve sanayinin, tarım ve hayvansal ile buna bağlı sanayinin önemli bir merkezidir. Bölgemizde tarım ve hayvancılığı daha da geliştirecek yatırımları önemsiyoruz. Kırklareli'de hayvancılık daha da gelişsin diye Canlı Hayvan Borsasını hizmete geçiren borsamı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Türkiye'de borsaların, dünyada örnek borsalar haline geldiğini vurgulayan Hi·sarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki 113 borsa, modern borsacılık uygulamaları ile üyelerimize hizmetler sunuyor. Kırklareli de bu örnek borsalar arasında. Trakya'nın önü açık ve geleceği parlak. Çünkü tarım ve hayvancılığın önü açık. Sadece ülkemizde değil bütün dünya bu şekilde. Çünkü şu anda dünya nüfusu, devamlı artıyor. Her yıl Türkiye nüfusu kadar, dünya nüfusu artıyor. Aynı zamanda dünyada da zenginlik fazlalaşıyor, az gelirlilikten, orta gelirliliğe doğru bir artış var. Yaklaşık son 10 yılda 500 milyon kişi az gelirlilikten orta gelirlilik sınıfına geçti.



Orta gelirliliğe geçmekle beraber toprakla ilişkisi bitiyor, tüketmeye başlıyor. Dünyada geleceği en parlak meslek hangisi derseniz tarım ve hayvancılık işiyle uğraşandır. Dünyada hiçbir malın fiyatı son 10 yılda tarım ve hayvancılık ürünlerinin arttığı kadar artmadı. Onun için doğru düşüneceksiniz. Bir tek işin püf noktası birlik ve beraberlik."



Programda Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de konuşma yaptı.



Programda Canlı Hayvan Satış Tesislerinin açılış ile protokol üyelerine plaket taktimi de gerçekleşti.