TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Acente ve eksperlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak öncelikli hedefimiz"
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Acente ve eksperlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak öncelikli hedefimiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Acente ve eksperlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak öncelikli hedefimiz'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, batılı ülkelerde, her şirketin mali müşavirinin ve avukatının yanında bir de sigorta danışmanı olduğunu belirterek, "Ülkemizde de acente ve eksperlerimizin kapasitelerini artırmak ve mesleki gelişimlerini sağlamak...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, batılı ülkelerde, her şirketin mali müşavirinin ve avukatının yanında bir de sigorta danışmanı olduğunu belirterek, "Ülkemizde de acente ve eksperlerimizin kapasitelerini artırmak ve mesleki gelişimlerini sağlamak öncelikli hedefimiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sigorta Birliğince (TSB) çevrim içi düzenlenen "Sigortacıların Haftası" etkinliğindeki konuşmasında, salgın sürecinde sigortacılık sektörünün iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Acente ve eksperlerin çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Benim açımdan sigorta demek; güven demek, tasarruf demek, riskimi paylaşan iş ortağım olarak sağlıklı büyüme demek. Bu anlamda Türk iş dünyası olarak, özellikle sanayimiz tarafından ihtiyaç duyulan teminatların sağlanması ve sektörümüzün yapısal sorunlarının çözülmesi öncelikli beklentilerimiz arasında." diye konuştu.

Sektörde çözüme ulaştırılmayan konuları takip etmeye devam ettiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle, acentelerimiz aleyhine düzenlemeler içeren Mesafeli Satış Yönetmeliği ilk yayımlandığı günden itibaren itirazlarımızı gerek Hazine ve Maliye Bakanı'mıza ve gerekse SDDK Başkanı'mıza iletmiştik. Acente ve eksper dışında oluşturulacak yeni bir dağıtım kanalının sektöre zarar vereceğini anlattık. Batılı ülkelerde, her şirketin mali müşaviri ve avukatının yanında bir de sigorta danışmanı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de acente ve eksperlerimizin kapasitelerini artırmak ve mesleki gelişimlerini sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda acentelerimizi daha karmaşık ürün gruplarına yönlendirmeli ve teşvik etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Acente ve eksperlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak öncelikli hedefimiz" - Haberler Ekonomi
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