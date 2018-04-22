TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "23 Nisan Bayramını, Büyük Bir Gurur ve Sevinçle Kutluyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğum günü olan 23 Nisan'ın büyük bir gurur ve sevinçle kutlandığını belirterek, "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ve manevi mirasına sahip çıkacağız. 23 Nisan Bayramı, milletin kararı üzerinde başka bir güç olmadığının en güzel ifadesidir" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, milletimizin sadece kurtuluş mücadelesinde değil, o mücadelenin hemen ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çağdaş uygarlık yolculuğunun da en önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur. Bugün tarihimizdeki bu güzel günün yıl dönümünü, daha da derinlemesine anlamlandırarak ve değerini her geçen gün daha iyi kavrayarak kutluyoruz. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri götürebilmek için; demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi hislerimle kutluyorum." - ANKARA