TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin ışığında, muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için her gün daha fazla çalışmaları gerektiğinin bilincinde olduklarının bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin ışığında, muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için her gün daha fazla çalışmaları gerektiğinin bilincinde olduklarının bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 19 Mayıs'ın büyük bir kahramanlık öyküsünün başlangıç günü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet edildiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk'ün yaktığı meşalenin ışığında, muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için her gün daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 19 Mayıs 1919 milli mücadelemizin başladığı, bizler için çok derin anlamlar içeren tarihi bir gündür. Atatürk geleceği gençlerin ellerinde, yüreklerinde görmüş ve onlara daima güvenmiştir. Gençlerimiz, verdiğimiz şehitlerin, bu büyük mücadelenin bilincinde olarak, 19 Mayıs ruhunu ilelebet taşıyacaktır."

TOBB camiası olarak girişimcilikte ve her alanda gençlere yol göstermek ve desteklemek istek ve kararlılığında olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü adına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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