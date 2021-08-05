TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyon fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyon fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarında zarar gören bölgeler için fidan bağışında bulunacaklarını belirtti.

"YANAN ORMANLARIMIZI ESKİ HALİNE KAVUŞTURMALIYIZ"

Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak 'Daha yeşil bir Türkiye' için TOBB, 365 odamız ve borsamız, 64 Sektör meclisimiz, 81 ildeki Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız olarak 1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı