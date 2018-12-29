TOBB Başkanı, Gso Mesleki Eğitim Merkezini Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM)

ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan RifatHisarcıklıoğlu, kuruluş süreci, verdiği eğitimler ve atölyeleri ile tam bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Gaziantep temasları kapsamında GSO-MEM'e ziyarette bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gaziantep Sanayi Odası'nın Türkiye'ye rol model olacak bir projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Kendileri merkezin tamamını proje bazlı yaparak, Birleşmiş Milletler'den (BM) aldıkları destekle böylesi bir başarıya imza atmışlar. GSO-MEM tam bir başarı hikayesi, emeği geçen herkesi tebrik ederim. Bütün oda yönetiminden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun, ellerinize sağlık. Türkiye'ye yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak hedefiyle Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'ni 2017 yılının Nisan ayında ülkemize kazandırdıklarını belirtti.

GSO mesleki eğitim merkezi hakkında bilgiler veren Ünverdi, "GSO'nun koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün işbirliği ile kurduğumuz bu merkez, 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde 20 atölye/laboratuvar ve 28 eğitim salonu bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) destekleriyle atölyelerin kurulduğu merkezimizde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile işbirliği çerçevesinde farklı alanlarda mesleki eğitim programları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep Pilot İl Olabilir"

Gaziantep Sanayi Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) önemine vurgu yapan Ünverdi, "Projemiz kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenci alımı yaparak sistemi uygulanmaya başladık. İş çevrelerinde çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim veriyoruz. 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi ile seçilen öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile İkili mesleki eğitim sistemi sayesinde; hem gençlerimiz meslek ve iş sahibi olacak, hem de işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin arttırılması sağlanacak. Bu konuda da TOBB'un vereceği destekle Gaziantep pilot il olabilir" şeklinde konuştu.

"Kadın Girişimciliğini Arttıracak Proje"

Kadın girişimciliğini artıracak önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Ünverdi, "'Gaziantep Kadın Girişimcilere Destek Merkezi kuruluş çalışmaları hızla devam ediyor. İlimizde kadın girişimciliğin desteklenmesi, kendi işlerini kurarak iş dünyasına girişimci olarak girmek isteyen kadınların işletmelerini kurma süreçleri ile birlikte belirli bir dönem boyunca desteklenmesi amacı ile ilimizde kadın girişimci destek merkezi kurulması planlandı. Merkezde kadın girişimci adaylarının eğitilmesi ve ihtiyaç duydukları konularda desteklenmesini öngörüyoruz. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilecek olan merkezimizin hazırlıklarında sona geldik. Bu proje de Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

Adnan Ünverdi ayrıca, Gaziantep Sanayi Odası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi kapsamında birlikte kuracağı Model Fabrika çalışmalarının devam ettiğini ve Model Fabrika ile Gaziantep Sanayi Odası'nın yalın üretim, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm sürecine ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

Merkez'de incelemelerde bulunan ve kursiyerlerle bir süre sohbet eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu atkı hediye edildi.

Hisarcıklıoğlu da ziyaret anısına GSO Başkanı Ünverdi ve GSO-MEM Başkanı Akınal'a üzerinde 'Maşallah' yazılı plaket takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA