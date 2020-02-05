TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: "Konya en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il oldu"

05.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:46

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 1,15 milyar dolar ile en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il olan Konya'nın, 36 ilin toplamından fazla gerçekleştirdiği ihracatla 187 ülkeye ürün sattığını açıkladı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Konya ekonomisinin ihracata dayalı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Öztürk, 2019'daki ihracat rakamı ile kentin rekor kırdığını vurguladı.

Konya'nın, Türkiye ihracatından aldığı pay ile en fazla ihracat yapan iller arasında 12. sırada yer aldığını anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"2019'da 2 milyar 14 milyon dolar ihracat yapan Konya 1,15 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatın, ithalatı karşılama oranında yüzde 271 gibi bir rakama ulaşarak Türkiye ekonomisi için büyük bir kazanç elde ettik. Konya en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. Bunun yanında 36 ilin toplamından fazla ihracat yapan Konya'dan 187 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Bunların başında Irak, Almanya, İtalya, ABD ve Rusya gibi ülkeler gelmektedir. Şehrimizin 2019'da dış ticaret hacmi 2,87 milyar dolar olup dış ticaret fazlası yaklaşık 1,15 milyar dolardır."

Kaynak: AA