TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:19
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker, günün anlam ve önemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, ülkemizde ve dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, özel bir gün olarak kutlanıldığını ifade eden Türker, " Günümüz modern ve çağdaş dünyasında ülkelerin demokratik gelişmişlik düzeyi ve toplumsal refah yönünden gelişmesinin temelinde; kadınların üretim, yönetim başta olmak üzere yaşamın her alanında eşit bir şekilde yer alması, karar alma süreçlerine eşit katılması bununla beraber iş dünyasında ve siyasette yer almasından geçmektedir "dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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