TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulundan kadın cinayetlerine tepki

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, insanlık suçu olan kadın cinayetlerinin artmasının üzücü olduğunu belirtti.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, insanlık suçu olan kadın cinayetlerinin artmasının üzücü olduğunu belirtti.

Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kadın cinayetleri ve kadına şiddetin toplumsal utanç olduğunu ifade etti.

Aynı gün içinde işlenen 3 kadın cinayetinin kendilerini üzdüğünü belirten Kocaoğlu, "Kaybettiklerimizin isimleri Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez oluyor. Meslekleri akademisyen, mühendis ya da bir eş, anne, ev hanımı oluyor. İsimler ya da onları nasıl tanımladığımız değişiyor ama vahşi cinayetler ve kadına şiddet gerçeği değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Her kadın cinayetinin canını yaktığını vurgulayan Kocaoğlu, kadına yönelik ve aile içi şiddeti önleyecek yasal düzenlemelerin uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kocaoğlu, toplumsal farkındalık oluşturma ve caydırıcı cezai yaptırımların yasal uygulamalarla hayata geçirilmesi yönünde atılacak her adımın insani sorumluluk olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız