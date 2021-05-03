TOBB Akdeniz Bölge Oda-Borsa Başkanları Toplantısı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen TOBB Akdeniz Bölge Oda-Borsa Başkanları Toplantısı'nda, Adana'nın ve üyelerin sorun ve talepleri masaya yatırıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen TOBB Akdeniz Bölge Oda-Borsa Başkanları Toplantısı'nda, Adana'nın ve üyelerin sorun ve talepleri masaya yatırıldı. ATO Başkanı Atila Menevşe, toplantıda söz alarak, iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.

Covid 19 panedemisine bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların özellikle ihracatı olumsuz etkilediğini bildiren ATO Başkanı Atila Menevşe, boş konteyner bulamayan ihracatçıların müşterine olan taahhütlerini yerine getiremediklerini, bu sebepten pazardaki rekabet güçlerinin zayıfladığını belirtti.

Navlun fiyatlarındaki aşırı yükselişin de ihracatçının belini büktüğünü ifade eden Menevşe, şu çözüm önerilerini dile getirdi:

"Konteyner tedarikinde yaşanan sıkıntıların çözümü için ülkeler birtakım teşvikler vermek suretiyle konteyner teminine yönelik önlemler almaktadır. Türkiye'nin de bu kapsamda birtakım teşvikler vermek, anlaşmalar yapmak suretiyle ihracatçılarımızın bu sorununu ortadan kaldıracak girişimlerde bulunması gerekmektedir. Ayrıca dünya pazarında rekabet edebilirliğimizin artması, başta yüksek navlun fiyatları olmak üzere, ihracatın üzerindeki irili ufaklı tüm maliyetlerin azaltılması ile mümkün olacaktır."

Menevşe; İran, Irak ve Suriye'ye ihracat yapan firmaların, bu ülkelerde bankacılık sisteminin sağlıklı çalışmıyor olması sebebiyle, ödemelerini döviz büroları aracılığıyla veya başka ülkeler üzerinden aktarım yaparak almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu durumun zaman ve döviz kaybına neden olduğunu açıklayan Menevşe, "Konunun çözümüne ilişkin olarak bu ülkelere ihracat yapan firmaların yaşadıkları sorunları çözecek şekilde yeni bir organizasyonun ve buna uygun olarak da yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Küçük esnaf haksız rekabet kurbanı olmamalı"

Ekonominin bel kemiği olan küçük esnafın desteklenmesi ve haksız rekabet mağduru olmaması için hazırlanan "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı ve Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile yeni getirilen kriterlerin sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Menevşe, söz konusu düzenlemenin halen hayata geçmemesi sebebiyle özellikle pandemi kısıtlamalarında küçük esnafı zor durumda bıraktığının altını çizdi.

Sokağa çıkma yasağında faaliyetlerine devam edebilen ve her türlü ürünü satabilen zincir marketlerin haksız rekabet oluşturduğuna vurgu yapan Menevşe şunları kaydetti:

"Söz konusu düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilerek, uygulamaya konulması büyük önem arz etmektedir. Zincir marketlerin daha önce açılmış bulunan şubeleri için geçerli sayılmayacak olan bu düzenlemeden haberdar olan zincir marketler, şubeleşmelerine daha da hız vermiş olduğundan mevzuat yürürlüğe girene kadar şube sayısı daha da artacak ve haksız rekabet çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Ayrıca sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde zincir marketlerin, iş yeri açma yasağı kapsamında bulunan sektörlere ilişkin ürünleri satmaması, temel gıda ve temizlik ürünleri dışında ürün satışına izin verilmemesi yaşanan haksız rekabetin önlenmesi adına büyük önem arz etmektedir."

Destek kapsamları genişletilmeli

Geçtiğimiz aylarda çıkan kanunla, işletmelerin SGK ve vergi borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasının sağladığını, ancak, Covid-19 salgınının yol açtığı durgunluğun halen devam ettiğini, bazı iş kollarındaki firmaların halen çalışmasına müsaade edilmediğini hatırlatan Başkan Menevşe, bu durgun dönemde borçlarını yapılandıranların, herhangi bir gelir kaynağı olmadığı vurguladı. Menevşe, ekonomik olarak zor durumda olan işletmelerin beklentilerini şu şekilde aktardı:

"İş dünyası, tüm işletmeleri rahatlatmak adına ödemelerin yeniden ötelenmesini, faizsiz ve uzun vadeli geri ödeme imkanıyla kredi desteği beklemektedir. Bunun yanında ağırlıklı olarak esnaf odası üyelerini kapsayan kira desteği ve ciro kaybı desteğinin kapsamının Ticaret Odası üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürülmesi elzemdir." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı