TNKÜ İlahiyat Online Akademi 7 Yeni

TNKÜ İlahiyat Online Akademi "Hz. Peygamber Bizim İçin Ne İfade Eder? " başlıklı yedinci programıyla yarın akşam TNKÜ İlahiyat TV Youtube Kanalı'nda! ?? 08 Aralık 2021 Çarşamba ?? 20: 30 ? https://youtu. be/AzVix_aA75M ??TNKÜ İLAHİYAT TV Youtube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın.

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