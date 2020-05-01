TNKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Keskin: "Oruç günahlara karşı kalkandır"
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TNKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Keskin: "Oruç günahlara karşı kalkandır"

TNKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Keskin:
01.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:28

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, orucun günahlara karşı insanlara kalkan olduğunu bildirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, orucun günahlara karşı insanlara kalkan olduğunu bildirdi.

Keskin, "TNKÜ İlahiyat TV" YouTube kanalında "Ramazan İklimi" programları kapsamında ramazanın anlam ve mahiyeti konusunda izleyicileri bilgilendirdi.

Ramazan ayının herkes için günahlardan kurtulma ayı olmasını dileyen Keskin, "Ramazanın gelmesiyle hayatımızda manevi değişiklik oldu. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Rabbimiz bizi dünyaya imtihan için gönderdi. Bize kitap, Peygamber gönderdi. Milyarlarca insanın iman etmediği bir dünyada Rabbimiz bizi imanla şereflendirdi. Ne kadar şükretsek azdır. En büyük nimet iman nimetidir. Ramazan bir iklimdir. Ramazan temizlenmenin, imanı artırmanın, Allah'a olan yakınlığımızı, tevekkülü, ihlasımızı artırmanın zamanıdır." dedi.

Keskin, herkesin sağlık için şükretmesi gerektiğini ifade ederek, "Salgının dünyada insanlara neler yaşattığını herkes gördü. Küçücük bir zerre herkesi dize getirdi. İnsanlar adeta çaresizler. Allah'ın gücü her şeye yeter. Güce tapanların ve onunla övünenlerin bu durumdan çok ders çıkarması lazım. Bu virüsle birlikte her şeyin sahibinin, malın mülkün sahibinin yüce mevla olduğunu gördük." diye konuştu.

Ramazanın en iyi şekilde değerlendirilip, dolu dolu yaşanması gerektiğini dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Biz dünyada geçiciyiz, faniyiz ama bunu idrak etmemiz gerek. Bu ramazan ayı nimetleri fark etme ayıdır. Herkesin üzerindeki nimetleri görmesi lazım. Bu ay bir fırsat, onu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu ay arınma ayıdır. Bu ay bol bol tövbe edeceğiz. Oruç bizi günahlardan koruyan kalkandır. Orucun bize kazandırdığı güzel hususlar vardır. Oruç bize sabrı öğretir. Ağzımıza, gözümüze kulağımıza oruç tutturmak da önemli. Gözümüzü haramdan korumalıyız. Harama bakmamamız gerekiyor. Kalbimizi tertemiz hale getirmemiz gerekiyor. Kötü şeyleri dinlemememiz gerekiyor. Orucu sadece yemekten içmekten kesilmek değil aynı zamanda gıybeti, iftirayı, günahı terk etmek olarak düşünmemiz gerekiyor.

Kur'an bir rehberdir, bir kılavuzdur. Bizler için kılavuz kitabıdır. Rabbimiz Kur'an'a göre hareket etmemizi söyler. Biz de Kur'an'a göre yaşamazsak bu dünyada da ahirette de hüsrana uğrarız. Kur'an doğru anlaşılmazsa bu sefer yanlış algı oluşuyor. Bazıları Kur'an'ı yanlış anlayıp yanlış yorumladığı için yoldan çıkmıştır. Doğru anlayacağız ve onu anlayarak yaşayacağız. Kur'an'ın mesajlarını hayatımıza taşımalıyız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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