TNKÜ'de "Ramazan İklimi" programının ilki sosyal medyadan canlı yayınlandı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Ramazan İklimi" programlarının ilki, canlı yayınla başladı.
29.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:20
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Ramazan İklimi" programlarının ilki, canlı yayınla başladı.
İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin gerçekleştireceği programların ilki "TNKÜ İlahiyat TV" YouTube kanalından canlı yayınlandı.
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Gözütok Tamdoğan "Ramazan: Kızgın Taş Üzerinde Yürüyüş" konulu programda ramazan ayının rahmet ve bereketi hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA