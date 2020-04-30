TNKÜ'de "Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yılını anma" sanal konferansı yapıldı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla sanal konferans düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla sanal konferans düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in yönettiği konferansa konuşmacı olarak BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş katıldı.

Rektör Şahin, konferansta yaptığı konuşmada, unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan ve ecdadın azmi ve vatan sevgisiyle kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde tüm şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Doç. Dr. Öztaş da 1916 yılında Irak Cephesi'nde kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ve Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanılan ikinci büyük zafer olduğunu ifade etti.

Zoom uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler online olarak katıldı.

Kaynak: AA