TNC Predator, Dota 2 kadrosunu dağıttı!

Güneydoğu Asya'nın en iyi Dota 2 takımlarından biri olan TNC Predator, takımın dağıldığını resmen duyurdu. 15 Eylül'de gerçekleşecek ayrılığın ardından oyuncular serbest kalacak.

TNC Predator, 2020'de TI10'a katılmaya hak kazandı. Ancak Valve, geçen yılki etkinliği küresel pandemi nedeniyle iptal etmişti. 2021'de TI10'a hak kazanmak için bir kez daha DPC'de rekabet etmek zorunda kaldılar.

Predator, Güneydoğu Asya bölgesindeki en umut verici Dota takımlarından biri olarak kabul ediliyordu. Ayrıca bugün resmi Facebook sayfası üzerinden Dota 2 kadrosunun dağılmasıyla ilgili özel bir röportaj yayınlanacak. Gelecek sezon için nelerin olacağı şimdilik belli değil.

Dağıtılan TNC Predator Dota 2 kadrosu

Kim "Gabbi" Villafuerte

Armel Paul "Armel" Tabios

Juning "Bok" Kanehara

Timothy John "Tims" Randrup

Marvin "Boomy" Rushton

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