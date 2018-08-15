Tmv'nin Sudan'daki Fetö Okullarını Devralması

Sudan'da bürokratlardan oluşan heyet, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) himayesinde bulunan okulların devredildiği Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa, Toplum ve Himaye Bakan Vekili Umame Hasan Turabi, Bina ve Yapı Bakan Vekili Ömer Osman, Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Abdullah Nasır, Eğitim Bakanlığı Özel Liseler Genel Müdürü Hamza Muhammed Babekir, Eğitim Bakanlığı Özel Anaokulları Genel Müdürü İlham Yusuf ve Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Recah Muhammed'in aralarında bulunduğu heyet, başkent Hartum'da anaokulu, 2 ilköğretim ve 2 lise binasının bulunduğu eğitim kampüsünü ziyaret etti.

Heyeti, TMV Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah, Afrika Koordinatörü Mustafa Efe ve Sudan Direktörü Fahreddin Keskin karşıladı.

Sudan heyeti, okullarda incelemelerde bulunurken, okul idarecisi ve öğretmenlerle görüştü.

"Sudan'a bu yapıyı tasfiye ettikleri için teşekkür ediyoruz"

TMV Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah, Sudan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İslam coğrafyası için tehdit olan FETÖ'ye karşı Sudan halkının Türkiye'ye destek verdiğini bildirdi.

Cerrah, şunları kaydetti:

"FETÖ dediğimiz örgüt, gittiği coğrafyalarda bizim kardeşlerimizi bize ve kendi ülkelerinin ilerlemesine karşı zarar vermek için çalışıyorlardı. Özelikle Müslüman ülkelerinde gayrimüslimlerle iş tuttular. Yoksulları ve fakirleri değil, daha çok zenginleri sevdiler. Mümkünse devlet kadrolarına sızabilmek için yöneticiler ve siyasilerle ilişkilerini güçlü tutmaya çalıştılar. Bunun da sebebi günü geldiğinde Türkiye ile muhatap ülkelerin ilişkilerini zehirlemekti ama çok şükür ki aklın yolu bir. Müslümanlar düşmanı ferasette yönetiyorlar. O açıdan biz sayın bakana ve Sudan devletinin tüm yöneticilerine gelecekte Sudan'a en büyük kötülüğü yapacak bu yapıyı tasfiye ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Türkiye'de aldıkları emirle darbe yapmaya kalkışan FETÖ'nün, kendini güçlü gördüğü ülkelerde de kendisini yöneten güçlerden aldığı talimat doğrultusunda eylem gerçekleştirebileceğine vurgu yapan Cerrah, şöyle devam etti:

"Dün Türkiye'de yaptıklarını, emin olun gücü burada görebilseydiler, Türkiye'de kendilerine bu işi yap diye emir verenlerin emriyle burada aynısını yaparlardı. Çünkü kendi iradeleri ile davranmıyorlar. Emperyalistlerin kölesi olarak yaşıyorlar. TMV olarak Sudan'da birinci önceliğimiz, burayı bir ticari müessese değil, ilmi olarak geleceğe birlikte taşımak olacak. Dün ecdadımız hangi duygularla buraya geldiyse bugün biz de aynı kalple buradayız."

"TMV, beklentilerimizin çok üstünde bir başarı ortaya koydu"

Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa ise Türkiye'deki darbe girişiminin ardından alınan kararla söz konusu okulları terör örgütünün elinden aldıklarını anımsatırken, "Aldığımız karar çerçevesinde bu okulların teslimiyeti konusunda gerekli hassasiyeti göstererek okulları TMV'ye devrettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak FETÖ'ye karşı duruşumuz konusunda üstümüze düşeni yaptık. Resmi kurumlarımızın katılımı ile yaptığımız ziyarette Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve TİKA ile ülkemizdeki Türkiye'nin resmi kurumlarıyla bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Okullardaki öğrenci sayısının 900'den bin 500'e çıkartıldığına değinen Mustafa, şunları kaydetti:

"İki kardeş ülkenin ortak kurumu olarak gördüğümüz TMV okullarının, Hartum eyaletindeki okullar içerisinde oldukça önemli bir yeri var. Bundan sonra da diğer okullar içerisinde başarılarını artırarak oldukça güzel bir yere sahip olacağına inanıyorum. Bu başarıyı kısmen gerçekleştirdiklerini görüyoruz. TMV, beklentilerimizin çok üstünde bir başarı ortaya koydu. Özelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraber Sudan'a yaptığı ziyaretler kapsamında Türkiye Maarif Okullarını ziyaret etmişlerdi. Bu okullarımız o günden bugüne önemli ölçüde değişim göstererek başarılarını ortaya koymuşlar."