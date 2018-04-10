Tmv'den Tunus'ta Eğitim Programı

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) pilot ülke olarak belirlediği Tunus'ta, Maarif Okulları aday öğretmenleri için eğitim programı düzenlendiği bildirildi.

Maarif Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TMV Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Torpil ve Mahmut Özdil ile Öğretmen Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanı Osman Demirgül, Tunus'taki Maarif'e ait eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Torpil ve Özdil, burada öğrencilerle bir araya gelerek, "Büyük Düşünme ve Sorumluluklarımız" ve "Gelecek Vizyonu" başlıklı söyleşiler gerçekleştirdi.

Öğretmen Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanı Demirgül'ün katıldığı Maarif Okulları aday öğretmenlerine yönelik eğitim programında "ölçme değerlendirme, eğitim teknolojileri, sınıf yönetimi ve öğrenci ile iletişim" konuları ele alınırken, Doç Dr. Mustafa Öztürk de "güncel eğitim metotları ve eğitim teknolojilerini kullanma" konusunu anlattı.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalın Kılıç Türel'in de aday öğretmenler ile "Eğitim Vizyonu" konulu bir söyleşi gerçekleştirdiği aktarıldı.