TMV Afganistan'da yeni ilkokul açacak Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ilkokul açacak.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ilkokul açacak.

İlkokul olarak kullanılacak daha önce Belh İl Şura Başkanlığı olan binanın TMV Afgan-Türk Maarif Okullarına devri için düzenlenen törene Belh Vali Yardımcısı Muhammed Başir Tevhidi, İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Afganistan'a erzak, hijyen ve tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu ifade eden Tevhidi, zor günlerde de Afganistan halkının yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Tevhidi, TMV'nin Afganistan halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini hatırlatarak Afgan-Türk Maarif Okulların kısa sürede birçok başarıya imza attığını belirtti.

Belh İl Şura Başkanı Hadid, Afganistan'ın kalkınmasının eğitimden geçtiğini ve bu nedenle eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu kaydetti.

Belh İl Şura Başkanlığının eski binasını, TMV'nin yeni açacağı ilkokula tahsis ettiklerini ifade eden Hadid, binanın eğitim yuvası olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot da TMV olarak Afgan halkına verdikleri sözü yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Belh İl Şura Başkanlığından devraldıkları ilkokul binasının bahçesine yeni bir bina daha yapacaklarını belirten Voyvot, "Şu ana kadar yapılan yatırımlar dışında önümüzdeki aylarda Mezar-ı Şerif kentinde eğitim alanında büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz." dedi.

Voyvot, ilkokul binasının tadilatının yapılmasının ardından en kısa sürede hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA