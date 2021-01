TMSF yönetimindeki 2 şirket 'vergi'de ilk 100'e girdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın, 2019 yılı kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü olurken, Aydınlı Giyim ise ilk 100 listesine 83'üncü sıradan girdi. Koza Altın ve Aydınlı Giyim, Hazine'ye toplam 612 milyon lirayı aşkın vergi ödemesi gerçekleştirecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2019 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı. Buna göre Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 2019 yılında Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü oldu. Koza Altın, 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyecek.

TMSF yönetiminde bulunan diğer bir şirket olan Aydınlı Giyim de ilk 100 listesine 100 milyon 115 bin 60 TL vergi tahakkuku ile 83'üncü sıradan girdi.TMSF'nin yönetimindeki 2 şirketin vergi rekortmenleri sıralamasına girmesinin onurunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Gülal, "TMSF yönetimindeki tüm şirketlere irtifa kazandırdık. Rekorlara devam edeceğiz" dedi. Kurumlar Vergisi sıralamasında Koza Altın'ın önünde bulunan kurum ve kuruluşların Türkiye'nin 'en büyükleri' olduğuna işaret eden Gülal, Koza Altın'ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti.Muhiddin Gülal, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin halka açık bir şirket olması sebebiyle vergi rekoru kırmasının, şirkete ortak olan on binlerce küçük yatırımcı açısından da çok önemli olduğuna inandığını dile getirdi. Gülal, "Her zaman dediğimiz gibi, şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve tabiri caiz ise gözümüz gibi bakıyoruz. Bu özen ve itinanın sonucudur ki, devraldığımız şirketlere değil irtifa kaybettirmek, onları zirveye taşıyoruz. Bu sebeple, yönetimimizde bulunan iki şirketimizin birden ilk 100'e girmesi çok önemli ve anlamlıdır. Dün terörü finanse eden şirketlerin bugün vergi sıralamasında rekortmen olması bizim için onur ve bahtiyarlıktır" dedi.Maliye binalarının girişlerinde yazan "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" sözüne atıf yapan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bu söz, her zaman beni çok etkilemiştir. Ancak içinden geçtiğimiz süreci göz önüne aldığımızda daha da önem kazanmıştır. Bugün dünya Covid-19 salgını başta olmak üzere ekonomik, siyasal ve sosyal çalkantılar sebebiyle adeta yangın yerine dönerken, Türkiye'miz bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen bir barış ve güven adası konumundadır. Bu ortam içinde bizlere düşen, vergilerimizi vererek kazancımızı helal ettirmek ve devletimize destek olmaktır. Biz TMSF Ailesi olarak vergi ve kazanca böyle bakıyoruz" diye konuştu.'TMSF'NİN YÖNETTİĞİ ŞİRKETLERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ YÜZDE 64 ARTTI'

Muhiddin Gülal, TMSF'nin bugün itibariyle 38 ilde 797 şirkette kayyımlık görevini yürüttüğünü hatırlattı. Bununla birlikte TMSF'nin 114 şirkette pay kayyımı ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım olarak atandığını kaydeden Gülal, "Bu şirketlerde toplam 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir. Yönetimimizdeki şirketlerin 2020 yılı sonunda aktif büyüklükleri 70 milyar TL, öz kaynakları ise 29,5 milyar TL seviyesindedir. Bu şirketlerin TMSF'ye devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, öz kaynakları ise yüzde 63 artmıştır. Bununla birlikte, şirketlerin sadece 2020 yılı sonunda ciroları 35 milyar TL, dönem karları ise 3,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" bilgisini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı