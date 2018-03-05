TMSF'ye Devredilen Fabrikada Yangın
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TMSF'ye Devredilen Fabrikada Yangın

Gaziantep’te devam eden FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan ve daha sonra TMSF’ye devredilen Naksan Holding’e ait plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

TMSF'ye Devredilen Fabrikada Yangın

Gaziantep'te devam eden FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan ve daha sonra TMSF'ye devredilen Naksan Holding'e ait plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi 14 nolu caddede bulunan ve FETÖ soruşturması kapsamında önce kayyum atanan daha sonra ise TMSF'ye devredilen plastik ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları 30 dakikalık çalışma ile yangını söndürdü. Ekipler, devam eden soğutma çalışmalarının ardından yangının sebebini tespit etmeye çalışacak. - GAZİANTEP

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