TMSF, Verimli Plastik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Verimli Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İzmir'deki varlıklarını satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Verimli Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki taşınmaza ait hisselerin bir bölümü ile taşınmazda bulunan 23 kalem menkulden oluşuyor.

Muhammen bedeli 12 milyon 740 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 2 Şubat 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu