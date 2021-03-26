TMSF, Vera Denizcilik'i satışa çıkardı
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TMSF, Vera Denizcilik'i satışa çıkardı

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TMSF, Vera Denizcilik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Vera Denizcilik AŞ'nin Vera 9 isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile taraf olduğu Bareboat Kira Sözleşmesi'ni satışa çıkardı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Vera Denizcilik AŞ'nin Vera 9 isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile taraf olduğu Bareboat Kira Sözleşmesi'ni satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Vera Denizcilik AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, uzunluğu 189,8 metre, ağırlığı 47 bin 929 detveyt ton olan Vera 9 (kiradaki ismi Era S) isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile Vera Denizcilik'in taraf olduğu Bareboat Kira Sözleşmesi'nden oluşuyor.

Muhammen bedeli 3,5 milyon dolar olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 20 Nisan saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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