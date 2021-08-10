TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
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TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı

TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TMSF, Ufuk Boru'yu 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF, Ufuk Boru'yu 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Fon, Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor. İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
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