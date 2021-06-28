TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı
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TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 28 Temmuz 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı! İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak
TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı! İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak
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