TMSF'nin yönettiği 8 şirket İSO 500'de yer aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönettiği 8 şirket, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönettiği 8 şirket, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İSO'nun her yıl sanayi sektörünün en değerli şirketlerini ortaya koyduğu araştırmada, TMSF'nin yönettiği şirketler üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bulunuyor.

TMSF yönetiminde, 2019 yılında 108. sırada bulunan HES Hacılar Elektrik 101. sıraya, 190. sırada bulunan Naksan Plastik 184. sıraya, 409. sırada bulunan Form Sünger ve Yatak ise 331. sıraya yükseldi. Listeye giren TMSF yönetimindeki diğer şirketler 166. sıradaki İstikbal Mobilya, 196. sıradaki Bellona Mobilya, 215. sıradaki Aynes Gıda, 304. sıradaki Boyteks Tekstil ve 321. sıradaki Boyçelik Metal oldu.

"Bu şirketleri 'milletin emaneti' anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuru, gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İSO 500 listesinde yönetimimiz altındaki 8 şirketin yer alması, bu şirketleri 'milletin emaneti' anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu. Devraldığımız andan itibaren milletimizin emaneti olarak gördüğümüz ve bu sebeple gözümüz gibi baktığımız şirketlerimizin değerlerine değer kattık ve büyüttük. Şirket yönetmedeki bilgi birikimimiz ve tecrübemizle aynı başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol