TMSF'nin yönettiği 8 şirket İSO 500'de yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMSF'nin yönettiği 8 şirket İSO 500'de yer aldı

TMSF'nin yönettiği 8 şirket İSO 500'de yer aldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönettiği 8 şirket, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönettiği 8 şirket, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İSO'nun her yıl sanayi sektörünün en değerli şirketlerini ortaya koyduğu araştırmada, TMSF'nin yönettiği şirketler üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bulunuyor.

TMSF yönetiminde, 2019 yılında 108. sırada bulunan HES Hacılar Elektrik 101. sıraya, 190. sırada bulunan Naksan Plastik 184. sıraya, 409. sırada bulunan Form Sünger ve Yatak ise 331. sıraya yükseldi. Listeye giren TMSF yönetimindeki diğer şirketler 166. sıradaki İstikbal Mobilya, 196. sıradaki Bellona Mobilya, 215. sıradaki Aynes Gıda, 304. sıradaki Boyteks Tekstil ve 321. sıradaki Boyçelik Metal oldu.

"Bu şirketleri 'milletin emaneti' anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuru, gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İSO 500 listesinde yönetimimiz altındaki 8 şirketin yer alması, bu şirketleri 'milletin emaneti' anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu. Devraldığımız andan itibaren milletimizin emaneti olarak gördüğümüz ve bu sebeple gözümüz gibi baktığımız şirketlerimizin değerlerine değer kattık ve büyüttük. Şirket yönetmedeki bilgi birikimimiz ve tecrübemizle aynı başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok
Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TMSF'nin yönettiği 8 şirket İSO 500'de yer aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:53:51. #1.15#

title